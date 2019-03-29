سيول وواشنطن تؤكدان التزامهما بدعم الاتفاق العسكري بين الكوريتين

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أكد وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي من جديد على التزام بلديهما بالتنسيق الوثيق من أجل دعم الاتفاق العسكري بين الكوريتين، الذي تم إبرامه في العام الماضي بهدف الحد من التوترات الحدودية وبناء الثقة بين سيول وبيونغ يانغ.جاء ذلك في المحادثات التي عقدت أمس الاثنين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في واشنطن.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إنه تم خلال المحادثات تقييم الاتفاق العسكري بين الكوريتين، حيث أكد الجانبان من جديد التزامهما بدعمه.وكان وزيرا دفاع الكوريتين قد وقعا الاتفاق في ختام القمة الثالثة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر الماضي. وقالت الوزارة أيضا إن وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" اتفق أيضا مع نظيره الأمريكي "باتريك شاناهان" على الإسراع في الوفاء بالشروط اللازمة لنقل واشنطن قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى سيول. وخلال المحادثات، قدم "روبرت أبرامز"، قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، تقييماً حول مناورات "دونغ مينغ" بين البلدين الحليفين.