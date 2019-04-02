ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 0,4% في مارس

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ظلت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية مستقرة في شهر مارس، حيث سجلت نموًا يقل عن واحد بالمائة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.ووفقًا لتقرير تضمن بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 0,4% في المائة في شهر مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار كل من المنتجات البترولية والخضروات.ويذكر أن المؤشر زاد في مارس بأقل نسبة منذ شهر يوليو من عام 1999، عندما ارتفعت أسعار المستهلك حينذاك بنسبة 0,3%.وهبطت أسعار المنتجات البتروكيماوية بنسبة 9,6% في شهر مارس مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 12,1%.