كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تصفان تدريباتهما العسكرية الجديدة بأنها ناجحة

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قيّم وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة بين البلدين الحليفين بأنها "ناجحة".جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" مع نظيره الأمريكي "باتريك شاناهان"، أمس الاثنين، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون".وجاءت هذه المحادثات بعد أن أجرى البلدان الحليفان مناورات عسكرية مشتركة جديدة، اسمها "دونغ مينغ"، في شهر مارس المنصرم، والتي حلت محل التدريبات الرئيسية واسعة النطاق بين البلدين، من أجل دعم الجهود الدبلوماسية لتفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.وقال "شاناهان" إن المناورات الأخيرة كانت ناجحة للغاية، كما ساعدت الجانبين أيضا على التعرف على التحسينات التي يمكن إجراؤها في التدريبات التي ستعقد بينهما في الخريف القادم. وردا على سؤال حول ما إذا كان تقليص حجم التدريبات المشتركة بين البلدين سيؤدي إلى إضعاف الاستعداد القتالي المشترك، قال "شاناهان" إنه لم يتم تقليص حجم التدريبات، ولكن بل بناء القدرات المشتركة للبلدين الحليفين. وفي بداية الاجتماع، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إنه يمكن للبلدين الحليفين إعادة التأكيد على التحالف القوي بينهما من خلال التدريبات الجديدة "دونغ مينغ" التي عقدت مؤخرا. وأضاف أن تلك التدريبات كانت بمثابة "فرصة مفيدة" لتأكيد الموقف الدفاعي الثابت للبلدين الحليفين واختبار قدراتهما التشغيلية قبل نقل قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول.