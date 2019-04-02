مباحثات تحضيرية بين كوريا والولايات المتحدة قبل قمة مون وترامب

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التقى نائب رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية "كيم هيون تشونغ" مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي "تشارلز كوبرمان"، أمس في مقر الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، من أجل مناقشة جدول أعمال القمة التي ستُعقد بين رئيسي البلدين يوم 11 أبريل الجاري.ولم يرد "كيم" على أسئلة الصحفيين بعد الاجتماع، ولكن يعتقد أن الجانبين قد قاما بتنسيق تفاصيل جدول أعمال القمة. وحسب التقارير، فإن "كيم" و"كوبرمان" بحثا سبل تضييق هوة الخلافات بين منهج واشنطن في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، والذي يتضمن إبرام الصفقة الشاملة، وطرح سيول الذي يتضمن اتباع نهج تدريجي.ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقي "كيم" خلال زيارته للولايات المتحدة مع أعضاء الكونغرس الأمريكي من أجل تبديد الشكوك المتزايدة بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في أعقاب فشل القمة الثانية بين "الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هانوي الشهر الماضي.ومن المتوقع أن يختتم المسؤول الكوري الجنوبي زيارته للولايات المتحدة غدا الأربعاء.