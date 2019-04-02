رئيس الوزراء يشدد على تخصيص ميزانية إضافية في أبريل

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شدد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" على ضرورة أن تقوم الحكومة بتخصيص ميزانية إضافية خلال شهر أبريل الجاري من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي.وكشف "لي" عن هذه الخطة خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين في المكتب الرئاسي والحكومة والحزب الحاكم، في مقر البرلمان اليوم الثلاثاء، حيث قال إن الحكومة ستناقش هذا الموضوع مع الوزارات ذات الصلة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قد اقترح أن تخصص الحكومة الكورية ميزانية تكميلية، وأشار أيضا إلى العوامل السلبية في هذا الصدد.وأضاف رئيس الوزراء الكوري أنه يتعين على الحكومة أن تبذل كل ما في وسعها لتحفيز الاقتصاد على نحو استباقي.وكان رئيس الوزراء الكوري قد صرح خلال زيارة إلى الصين الأسبوع الماضي بأن الميزانية الإضافية ستكون أقل من تسعة تريليونات وون، وهو المبلغ الذي أوصى به صندوق النقد الدولي، وأن كوريا بحاجة إلى ميزانية إضافية لمعالجة مشكلة الغبار الناعم أيضا.