المعسكر الحاكم يوافق على تخصيص ميزانية إضافية

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وافق الحزب الديمقراطي الحاكم والمكتب الرئاسي والحكومة في كوريا الجنوبية على تخصيص ميزانية إضافية خلال هذا الشهر من أجل تحفيز الاقتصاد والتعامل مع المشاكل الناجمة عن التلوث بالغبار الناعم.وتم اتخاذ هذا القرار اليوم الثلاثاء خلال اجتماع بين الأطراف الثلاثة في مقر البرلمان من أجل مناقشة سبل التعامل مع التباطؤ الاقتصادي وبعض القضايا الأخرى.وخلال الاجتماع أوضح رئيس الوزراء "لي ناك يون" أن الحكومة سوف تضع مشروع قانون الميزانية الإضافية ثم تقدمه إلى البرلمان في غضون هذا الشهر. ومن جانبه قال رئيس الحزب الحاكم "لي هيه تشان" إنه عرف أن وزارة المالية تدرس وضع ميزانية تكميلية، وأعرب عن أمله في أن تركز الوزارة أكثر على قضية الغبار الناعم. وفي المقابل، تعهد كبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية "كيم سو هيون" بتنفيذ تدابير لمعالجة قضية الغبار الناعم من خلال إظهار المشروعات ذات الصلة في الميزانية الإضافية المقترحة.كما ناقش المشاركون أيضًا طرق تقديم مساعدات لمدينة "بوهانغ" التي ضربها زلزال قوي في عام 2017 بسبب وجود محطة طاقة حرارية بالقرب منها.