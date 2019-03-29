الرئيس يطالب البرلمان مجددا بتقديم تقرير حول المرشحين الوزاريين

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من المنتظر أن يطلب الرئيس الكوري "مون جيه إين" مجددا من البرلمان، اليوم الثلاثاء، تقديم تقرير بشأن التصديق على ثلاثة مرشحين لمناصب وزارية.وبموجب القانون الخاص بجلسات تأكيد التعيين، يتوجب على البرلمان إنهاء جلسات تأكيد تعيين المرشحين لمناصب وزارية وتقديم تقرير حول نتائج الجلسات إلى رئيس الدولة خلال عشرين يوما من تلقيه الطلب، ولكن لم يتم تقديم تقرير بشأن تعيين المرشحين الثلاثة حتى ظهر اليوم الثلاثاء.وإذا لم يرسل البرلمان تقريرا للرئيس حتى بعد انتهاء الموعد المحدد، فسيمكن للرئيس تعيين الوزراء بغض النظر عن صدور موافقة من البرلمان.ومن المتوقع أن يقوم الرئيس "مون جيه إين" بتعيين الوزراء الثلاثة قبل توجهه للولايات المتحدة يوم العاشر من أبريل الجاري لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وكان الرئيس "مون" قد أجرى يوم الثامن من مارس الماضي تعديلا وزاريا شمل سبعة وزراء، لكنه قرر يوم الأحد الماضي التراجع عن المرشح لمنصب وزير العلوم، بينما انسحب المرشح لمنصب وزير الأراضي.وظلت أحزاب المعارضة تطالب المرشحة لمنصب وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمرشح لمنصب وزير التوحيد الوطني، بالتنحي عن الترشح طوعا.كما طلب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير من الرئيس "مون جيه إين" معاقبة مساعديه للشؤون المدنية وشؤون الموظفين بسبب فشلهم في التحقق من المرشحين الوزاريين قبل ترشيحهم.