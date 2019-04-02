بدء عمليات الصيانة في مراكز لم الشمل عبر الفيديو

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قال مسؤول في وزارة التوحيد اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية ستبدأ هذا الأسبوع أعمال الإصلاح والصيانة في مراكز لم الشمل عبر الفيديو التي أقيمت في جميع أنحاء البلاد، للعائلات التي فرقتها الحرب الكورية.وقال المسؤول إن الحكومة ستبدأ في تجديد 13 موقعًا للم الشمل عبر الفيديو غدًا الأربعاء، مع خطة لاستكمال العمل بنهاية هذا الشهر.وقد قرر مجلس الأمن الدولي إعفاء معدات مؤتمرات الفيديو من العقوبات، وذلك لكي يتم إرسالها إلى الشمال، من أجل عقد لقاءات لم الشمل عبر مؤتمرات الفيديو.وقال المسؤول إن الحكومة تبحث أيضًا في أعمال الإصلاح اللازمة في مرافق لم الشمل في كوريا الشمالية.وكان الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا في سبتمبر الماضي على بذل الجهود اللازمة للسماح للعائلات المفرقة بعقد جلسات لم الشمل عبر الفيديو.وتعد قضية العائلات المفرقة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحا بين الكوريتين، حيث توفي معظم الكوريين المسنين دون فرصة الالتقاء مجددا بأقاربهم عبر الحدود.وعقدت الكوريتان آخر لقاء للم الشمل في أغسطس الماضي، ويعد هذا الحدث الأول من نوعه منذ حوالي 3 سنوات.