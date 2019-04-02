سيول وواشنطن تطلقان حوارًا شهريًّا لنقل قيادة العمليات إلى الجانب الكوري

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حوارًا شهريًّا خاصًا بين كبار الضباط من الجانبين في الشهر الماضي، للتحضير لنقل قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول.صرح بذلك وزير الدفع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" في بداية محادثاته مع نظيره الأمريكي "باتريك شاناهان" في واشنطن أمس الاثنين.وقال "جونغ" إن الاجتماعات الشهرية تهدف إلى تقييم الحلفاء المشترك للقدرات العسكرية لسيول.يشار إلى أنه سيتم إجراء تقييم للقدرة التشغيلية الأولية لسيول، المطلوبة لعملية نقل القيادة إلى الجانب الكوري، في هذا الصيف.ومن المتوقع أن يتم التحقق من القدرات التشغيلية وقدرات تنفيذ المهام بصورة كاملة في السنوات التالية.وقال "جونغ" خلال لقائه مع المراسلين الكوريين بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي إن الولايات المتحدة أكدت مجددًا التزامها بالدفاع عن الجنوب حتى بعد نقل القيادة إلى الجانب الكوري.