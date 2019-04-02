وزير الداخلية الروسي يصل إلى بيونغ يانغ

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كشفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن أن وزير الداخلية الروسي "فلاديمير كولوكولتسيف" قد وصل إلى بيونغ يانغ أمس الاثنين، لكنَّها لم تذكر مدة إقامة الوفد الروسي أو الغرض من زيارتهم.وتأتي أنباء زيارة الوزير الروسي المسؤول عن القضايا الأمنية وسط تكهنات بإمكانية زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لروسيا، من أجل عقد القمة الأولى له مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".كما قام "كيم تشانغ سون" كبير الموظفين الخاص بالزعيم الكوري الشمالي، بزيارة إلى موسكو وفلاديفوستوك لمدة 7 أيام، مما أثار التكهنات بأن زيارة "كيم" إلى روسيا قد تكون وشيكة.ويبدو أن كوريا الشمالية تعمل على تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا، منذ انهيار قمة فبراير بين "كيم" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".