ارتفاع الديون السيادية الكورية لمستوى قياسي في عام 2018

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سجل الدين السيادي لكوريا الجنوبية رقمًا قياسيًّا في العام الماضي، حيث تجاوز 1.6 كوادريليون وون.ووفقًا لتسوية حسابات الحكومة لعام 2018 التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فقد سجلت أصول الدولة في العام الماضي ما قيمته 2.12 كوادريليون وون، في حين بلغت الديون أو الالتزامات المالية 1.68 كوادريليون وون.وكان حوالي 56% من إجمالي الديون أو الالتزامات، أي ما قيمته 940 تريليون وون، هو المبلغ اللازم لتغطية مدفوعات الموظفين والمعاشات العسكرية، في حالة نفاد أموال المعاشات التقاعدية.وقالت وزارة المالية إن التزامات المعاشات التقاعدية قد زادت بأكثر من 94 تريليون وون في العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الفائدة التي تم إدخالها في الحسابات.وبلغت الديون الفعلية للحكومة المركزية وحكومات المقاطعات 680.7 تريليون وون في عام 2018، بزيادة قدرها 20.5 تريليون وون مقارنة بالعام السابق.ويعد معدل نمو الدين هو الأبطأ منذ عام 2009، وقد مثَّل الدين 38.2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو نفس المعدل في عام 2017.