موقع نيفر يعدل صفحته الرئيسية غدًا الأربعاء

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قررت بوابة الإنترنت الكبرى في كوريا، "نيفر"، إجراء تعديل شامل على صفحتها الرئيسية التي تُعرَض لزوار الهواتف المحمولة، وذلك لأول مرة منذ عشر سنوات.ومع طرح التعديل غدًا الأربعاء، ستزيل الصفحة الرئيسية عناوين الأخبار وكلمات البحث، وبدلًا من ذلك ستعرض الصفحة مربعًا لمحرك البحث بالإضافة إلى بعض الاختصارات.ويمكن للمستخدمين إضافة الأخبار من المصدر الذي يختارونه، كما يمكنهم تلقي أخبار مخصصة بناء على خوارزمية ذكية.وكان موقع "نيفر" قد أعلن عن خطته لتجديد صفحته الرئيسية، في أعقاب ردود الفعل بعد فضيحة تزوير الرأي العام المعروفة باسم "دروكنغ"، التي تم فيها تزوير عدد "الإعجابات" على التعليقات، باستخدام برنامج كمبيوتر.وفي أعقاب هذه الفضيحة، قرر الموقع عدم تعديل الأخبار وتقييد التعليقات وعدد الإعجابات المسموح بها من حسابات المستخدمين.ويخطط الموقع للإبقاء على صفحته الرئيسية الحالية في تطبيقه للهواتف المحمولة، والذي يمتلك ضعف عدد زوار صفحة موقعه للهواتف، بينما سيمكن لمستخدمي أي من الإصدارين تغيير الإعدادات للإبقاء على الصفحة الرئيسية الحالية أو الانتقال إلى الصفحة الجديدة المعدلة.