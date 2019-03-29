سيول لم تتسلم إشعارًا من مدريد حول اقتحام السفارة الكورية الشمالية

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قالت كوريا الجنوبية إن إسبانيا لم ترسل بعد أي إخطار أو طلب بخصوص حادث اقتحام السفارة الكورية الشمالية في مدريد.وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء عن اعتقاده بأن السلطات القضائية الأسبانية ليس لديها ما تريد إبلاغه للحكومة الكورية الجنوبية بشأن هذه القضية.وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن إثارة هذه القضية خلال الحوار الاستراتيجي الافتتاحي بين نواب وزراء خارجية البلدين، أجاب بالقول إن ذلك ممكن، لكنه ليس مطروحًا على جدول الأعمال الرسمي.ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن محكمة إسبانية، اقتحمت مجموعة من المتسللين من بينهم مواطن كوري جنوبي، مقر البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية في مدريد في شهر فبراير الماضي، حيث سرقوا بعض أجهزة الكمبيوتر ووحدات ذاكرة محمولة وهواتف ومستندات.