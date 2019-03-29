وفاة إحدى ضحايا الاسترقاق الجنسي

Photo : YONHAP News

توفيت يوم الأحد الماضي ضحية أخرى من ضحايا الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته القوات اليابانية في زمن الحرب.ووفقًا لمنتدى خاص بالضحايا في مدينة "ديغو"، توفيت السيدة البالغة من العمر 97 عامًا في منزلها في مدينة "ديغو" يوم الأحد الماضي، وهي مسجلة رسميًّا كضحية منذ عام 2016.ولم تكشف المجموعة المدنية عن هويتها أو قصتها أو سبب وفاتها بناءً على طلب من أسرتها.وبعد وفاتها، وهي حالة الوفاة الرابعة هذا العام، لم يتبق على قيد الحياة من الضحايا الكوريات الجنوبيات سوى 21 امرأة.ومن جانبها أعربت وزيرة المساواة بين الجنسين "جين سون مي" عن تعازيها، وتعهدت ببذل أقصى الجهود لمساعدة الضحايا واستعادة كرامتهن.