حزب كوريا الحرة يعتذر عن تسببه في تغريم نادٍ رياضي

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اعتذر حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، لنادي "كيونغ نام" الرياضي ومشجعيه، بعد أن تم فرض غرامة على النادي بسبب أنشطة الحزب الدعائية غير الملائمة داخل ملعب النادي.وأصدر "مين كيونغ أوك" المتحدث باسم الحزب المحافظ، بيانًا أمس الثلاثاء، وعد فيه بالتزام الحزب بالقواعد الرياضية وقوانين الانتخابات، كما طلب من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إعادة النظر في قراره.واعتذر رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" أيضًا لمسؤولي النادي الرياضي في منشور له على موقع فيسبوك.وكانت اللجنة التأديبية للدوري الكوري قد قررت تغريم نادي "كيونغ نام" مبلغ 20 مليون وون، أي حوالي 17 ألف دولار، بعد ثلاثة أيام من الحملة الانتخابية لزعيم الحزب ومرشحه "كانغ كي يون" داخل مركز "كانغ وان" لكرة القدم، قبيل الانتخابات الفرعية في الثالث من أبريل.