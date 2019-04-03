المكتب الرئاسي ينشئ نظامًا لمواجهة التهديدات السيبرانية

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قال مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة الكورية إنه سينشئ نظامًا وطنيًّا لتبادل المعلومات، من أجل التعامل مع تهديدات الأمن السيبراني.وكشف مكتب الأمن القومي عن تلك الخطة في كتيب متعلق باستراتيجية الأمن السيبراني الوطنية صدر أمس الثلاثاء، وتضمن تحذيرات من المحاولات المتزايدة للهجمات الإلكترونية من الخارج، وتزايد احتمالات الحرب الإلكترونية.وقال إن حكومة كوريا الجنوبية وضعت تدابير مختلفة في أعقاب الحوادث المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني، لكنها لم تتمكن من تضييق الفجوات التكنولوجية مع الدول الكبرى الأخرى، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أبحاث في التكنولوجيا المتعلقة بالأمن.وقال مكتب الأمن القومي إن نظام تبادل المعلومات الجديد، الذي يشمل القطاعين العام والخاص والقطاع العسكري، سيساعد في التعرف السريع على التهديدات وتحليلها وتعزيز الردع ضد الهجمات الإلكترونية.كما تعهد ببذل المزيد من الجهود لمساعدة الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة على أن تتخصص في الأمن السيبراني.