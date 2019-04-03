بدء التصويت في الانتخابات الفرعية

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بدأ اليوم الأربعاء التصويت في الانتخابات الفرعية، لانتخاب نائبين وثلاثة مستشارين محليين في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن عملية الانتخاب متاحة فيما بين الساعة السادسة صباحًا والساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، في حوالي 150 من مراكز الاقتراع.وتشمل الدوائر الانتخابية التي يجري التنافس عليها: منطقة "تشانغ وون- صونغ سان" ومنطقة "تونغ يونغ- كو سونغ".وقد بلغت نسبة المشاركة في التصويت المبكر يومي الجمعة والسبت 14.53% في "تشانغ وون"، و15.08% في "تونغ يونغ".ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات في حوالي الساعة 10:30 من مساء اليوم.ورغم أن حجم الانتخابات الفرعية صغير، إلا أنها تعد اختبارًا مهمًّا قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى على مستوى البلاد في أبريل 2020.