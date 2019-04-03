احتياطي النقد الأجنبي ينتعش في مارس

Photo : YONHAP News

انتعش احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في شهر مارس، بعد انخفاض طفيف في الشهر السابق.ووفقًا للبنك المركزي الكوري، بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطي النقد الأجنبي 405.25 مليار دولار في نهاية مارس، بزيادة 580 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.وقد انخفض احتياطي النقد الأجنبي انخفاضًا طفيفًا في فبراير، بعد تسجيل مستويات قياسية جديدة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، منذ نوفمبر من العام الماضي.وتمثل قيمة الاحتياطي الأجنبي في مارس تحوُّلًا من الانخفاض على أساس شهري في فبراير.وقال البنك إن النمو يرجع إلى زيادة الدخل التشغيلي للأصول بالعملات الأجنبية.وقد احتلت كوريا الجنوبية ثامن أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في نهاية شهر فبراير، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.