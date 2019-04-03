واشنطن تقول إنها أوضحت استعدادها لمواصلة الحوار مع بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير "مايك بومبيو" أوضح أن واشنطن مستعدة للمضي قدما في المفاوضات مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.وخلال مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء، سُئل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "روبرت بالادينو" عن المقابلة الإذاعية التي أعرب فيها "بومبيو" عن أمله في عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وما إذا كانت كوريا الشمالية قد أعربت عن اهتمامها بعقد مثل تلك القمة الثالثة المقترحة، فقال بومبيو أوضح استعداد الولايات المتحدة لمواصلة المفاوضات، ولم يضف شيئًا بعد ذلك.وأكد "بالادينو" من جديد أن واشنطن تنسق مع حلفائها، ومن بينهم كوريا الجنوبية، بشأن القضايا الكورية الشمالية.وكان "بومبيو" قد أعرب عن أمله في مقابلة يوم الاثنين الماضي عن أمله في أن يجتمع "كيم" مع "ترامب" في قمة أخرى "خلال الأشهر القادمة" من أجل اتخاذ "خطوة كبيرة وجوهرية" نحو إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.