واشنطن تؤكد أن واردات الأنابيب الملحومة الكورية تغرق السوق الأمريكية

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قالت الولايات المتحدة إن واردات الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير من كوريا الجنوبية وكندا واليونان وتركيا، تغرق السوق الأمريكية.وأصدرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أمس الثلاثاء قرارات متعلقة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، حيث قالت إن تلك الواردات أضرت بالصناعة المحلية.وقررت اللجنة أن منتَجيْن من بين ثلاثة منتجات من كوريا الجنوبية تغرق السوق، وأن كوريا الجنوبية وتركيا تقومان بدعم صادراتهما أيضًا.وفي فبراير، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن كوريا الجنوبية باعت أنابيب دون قيمتها العادلة بما يصل إلى 20.39%، في حين أن كندا تدعم الأنابيب بنسبة 12.32%.وقد دفع قرار الوزارة إلى بدء تحقيقات ذات صلة بالواردات، مما يمهد الطريق لتنفيذ الرسوم الجمركية.وقال مسؤول حكومي في سيول إن الشركات الكورية الجنوبية قد تواجه رسومًا جمركية لفترة أولية مدتها 5 سنوات.