احتجاز ناقلة كورية جنوبية بسبب انتهاكها للعقوبات الدولية

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تم احتجاز سفينة كورية جنوبية في بوسان بسبب انتهاكات مزعومة لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.ووفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء، يعتقد أن الناقلة التي تزن 7800 طن قد تورطت في نقل نفط إلى سفينة كورية شمالية في عام 2017.وقد تم إيقاف السفينة في ميناء "يوسو" في أكتوبر الماضي، ثم نقلها إلى ميناء "كام تشون" في بوسان، وهي محتجزة هناك منذ ذلك الحين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.وقد وضعت وزارة الخزانة الأمريكية سفينة كورية جنوبية ضمن قائمة السفن التي ربما تكون قد تورطت في نقل نفط من سفينة إلى سفينة مع كوريا الشمالية.