وزارة الدفاع تعرب لأول مرة عن أسفها لحادث الثالث من أبريل في جيجو

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أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن أسفها العميق لوقوع حادث الثالث من أبريل في جزيرة جيجو، وذلك لأول مرة منذ وقوع الحادث.وقالت الوزارة إنها تحترم روح القانون الخاص بالحادث وأعربت عن أسفها ومواساتها لأسر الضحايا.يذكر أن عددا من سكان جزيرة جيجو راحوا ضحايا لعمليات القمع بواسطة قوات الجيش والشرطة ضد جماعة من المسلحين ينتمون للتيار اليساري قبل 72 عاما.ويعد الرئيس الأسبق "روه مو هيون" أول رئيس كوري يعرب عن أسفه إزاء ذلك الحادث، لكن وزارة الدفاع لم تعرب عن أسفها طوال تلك الفترة وحتى اليوم.ومن المقرر أن يقوم نائب وزير الدفاع "سو جو سوك" بزيارة نيابة عن الوزير "جونغ كيونغ دو" إلى الحفل التذكاري لحركة الثالث من أبريل للمقاومة الشعبية في جيجو من أجل الإعراب عن أسف الوزارة وتقديم التعازي لأسر الضحايا.ومن ناحية أخرى حضر رئيس الوزراء " لي ناك يون" مراسم خاصة لتكريم الضحايا عقدت في حديقة الثالث من أبريل للسلام في جيجو، حيث قال إنه سيتم الكشف عن حقيقة ذلك الحادث حتي يشفي قلوب سكان الجزيرة ويساعدهم على استعادة كرامتهم.