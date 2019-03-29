الرئيس يطالب البرلمان مجددا بالتصديق على تعيين مرشحيه الوزاريين

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طلب الرئيس "مون جيه إين" أمس من البرلمان مرة ثانية إصدار تقارير بالموافقة على تعيين المرشحين الوزاريين "بارك يونغ سون" و"كيم يون تشول" و"جين يونغ"، حتى يوم السابع من هذا الشهر.يذكر أن المرشحيْن "بارك يونغ سون" و"كيم يون تشول" يواجهان رفضا قاطعا من قبل المعسكر المعارض.وإذا لم يرسل البرلمان تقارير الموافقة، سيمكن للرئيس إعادة الطلب خلال فترة معينة، وإذا لم يستجب البرلمان مجددا سيمكن للرئيس تعيين الوزراء الجدد بغض النظر عن موافقة البرلمان.ويخطط المكتب الرئاسي لتعيين المرشحين الثلاثة يوم الثامن من هذا الشهر إذا لم يتلق تقارير موافقة من البرلمان حتى يوم السابع.وصرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي بأن الرئاسة تسعى إلى سد الفراغ في الشؤون السياسية، مشيرا إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد احتفالا بمرور مائة عام على إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة يوم التاسع من هذا الشهر، وزيارة الرئيس مون إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي.ويطالب المعسكر المعارض بسحب ترشيح كل من "بارك يونغ سون" و"كيم يون تشول" وإقالة مساعد الرئيس للشؤون المدنية "جو كوك" ومساعدة الرئيس لشؤون الموظفين "جو هيون أوك"، بدعوى سوء اختيار المرشحين الوزاريين، كما وصف هذه الترشيحات بأنها "إعلان حرب على الشعب".