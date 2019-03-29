إنشاء طريق للمشي في المنطقة منزوعة السلاح

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم عن خطة لإنشاء "طريق المشي للسلام"، الذي يسمح بالسير على الأقدام في المنطقة منزوعة السلاح.ويذكر أن "طريق المشي للسلام" سيُقام على منطقة شهدت انخفاضا في حدة التوتر بين الكوريتين بعد إخلائها من نقاط للحراسة التابعة للجانبين، وإجراء عمليات تنقيب عن رفات الجنود قتلى الحرب الكورية، وذلك بناء على ما ينص عليه الاتفاق العسكري بين الكوريتين الصادر في التاسع عشر من سبتمبر الماضي.وينقسم الطريق إلى ثلاثة أجزاء، حيث يبدأ الجزء الأول في الغرب في منطقة "باجو" وينتهي في قرية "ديه سونغ دونغ" في المنطقة منزوعة السلاح مرورا بجبل "دورا"، بينما يبدأ الجزء الثاني في الشرق في منطقة "كو سونغ" وينتهي عند مرصد جبل "كوم كانغ"، أما الجزء الثالث فهو في الوسط، ويمر بمرتفعات "بيك ما" في منطقة "تشوروان" ويمتد إلى مرتفع "رأس السهم" الذي شهد أشد معركة ضمن الحرب الأهلية الكورية.وبدءا من أواخر هذا الشهر، ستبدأ تجربة تشغيل الطريق في منطقة "كوسونغ"، بينما يُتوقع أن يتم تشغيل بقية المناطق بعد إعداد سبل أكثر فاعلية لتأمين سلامة الزوار.