خطة وطنية جديدة لجذب السياح الأجانب

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صرحت الحكومة الكورية بأنها ستسعى لزيادة عدد السياح الأجانب إلى 23 مليون شخص سنويا وزيادة فرص العمل من 580 ألفا في هذا العام إلى 960 ألفا حتى عام 2022.جاء ذلك في اجتماع موسع عقدته الحكومة حول استراتيجية السياحة الوطنية، بحضور الرئيس "مون جيه إين" في منطقة "سونغ دو" بمدينة إنتشون.ولتحقيق هذه الأهداف، ستقوم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة باختيار وتطوير مدينة للسياحة الدولية و4 مراكز إقليمية للسياحة.وفيما يتعلق بظاهرة الموجة الثقافية الكورية "هاليو"، تخطط الوزارة لتنظيم مهرجان كبير لأغاني الكي بوب كل عامين بدءا من العام القادم، وإنشاء ملعب دائم لتطوير الرياضة الإلكترونية لتصبح صيغة جديدة من السياحة، إلى جانب إقامة مسابقة دولية في هذا المجال.ومن أجل إبداع صناعة السياحة، ستعمل الحكومة على تغيير سياسة صناعة السياحة الحالية التي ترتكز على اكتشاف المنشآت الناشئة ودعمها بالقروض، إلى سياسة لدعم الشركات حسب مراحل النمو بما في ذلك الإنشاء التهميدي للمنشآت، وإنشاء المنشآت الريادية.ومن المتوقع أن يتم دعم إنشاء منشآت السياحة المتقاربة عبر اختيار منشآت المغامرة السياحية، وزيادة حجم الدعم المالي من 22 مليونا و500 ألف وون لكل منشأة حاليا، إلى 50 مليون وون.ومن أجل مواكبة مستوى الدعم المالي المقدم إلى مجال السياحة مع مستوى الصناعات التحويلية، سيتم زيادة حجم صندوق تنمية منشآت السياحة ليبلغ 200 مليار وون، إلى جانب إدخال نظام ضمان الائتمان في غضون هذا العام من أجل مساعدة منشآت السياحة على تلقي القروض من قبل صندوق السياحة.