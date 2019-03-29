انطلاق نظام المعلومات الشاملة مون هوا رو حول التبادلات الثقافية الدولية

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بدأ تشغيل نظام "مون هوا رو" للمعلومات الشاملة حول التبادلات الثقافية الدولية الذي يسمح بالوصول إلى مختلف مشروعات التبادلات الثقافية الدولية للجهات العامة والجماعات المدنية المحلية المختلفة اعتبارا من اليوم.ويتمثل نظام "مون هوا رو" في خدمة جمع وتقديم المعلومات المتعلقة بالتبادلات الثقافية التي تجري داخل وخارج البلاد إلى الراغبين في الحصول عليها من جمعيات التبادلات المدنية وغيرها.ويهدف هذا النظام إلى مساعدة الدوائر الثقافية والفنية على حل المشاكل الناجمة عن القصور في المعلومات الخاصة بالتبادلات الثقافية الدولية.وتحتوي المعلومات المقدمة على الوضع الحالي للتبادلات ودعم التبادلات ومعرفتها وسياستها والمدن الثقافية في شرق آسيا.وفي مجال الوضع الحالي للتبادلات، يمكن البحث عن مختلف مشروعات التبادلات الدولية التي تنفذها الجهات ذات الصلة حاليا إلى جانب الفعاليات والمهرجانات الدولية التي تنفذها تلك الجهات في الخارج.وفي مجال دعم التبادلات، سيتم تقديم معلومات عن فعاليات مختلف الجهات وفرص العمل فيها.وفي مجال معرفة التبادلات، سيتم تقديم المنشورات والتقارير الصحفية ذات الصلة والتي تنشر في 40 منطقة في 37 دولة.وفي مجال سياسة التبادلات، سيتم تقديم القواعد واللوائح والسياسات المتعلقة بالتبادلات الثقافية الدولية.أما في مجال المدن الثقافية في شرق آسيا فسوف يتم تقديم المعلومات عن المدن الثقافية في شرق آسيا التي تتم مناقشتها حاليا في اجتماعات وزراء الثقافة من كوريا والصين واليابان.وقال مسؤول في وزارة الثقافة إن الوزارة تتوقع أن يسهم النظام في تقاسم التجارب وتعزيز التعاون بين الجهات والجماعات المهتمة بالتبادلات الثقافية الدولية.وأضاف أن الوزارة ستجمع آراء المواطنين العاديين والخبراء ذوي الصلة خلال شهر أبريل الحالي من أجل تحسين الخدمة المناسبة للمستهلكين.