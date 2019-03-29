بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام

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قرربنك التنمية الآسيوي تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية بالمقارنة مع التوقعات السابقة في شهر ديسمبر من العام الماضي، لتبلغ 2.5 %.وأصدر البنك تقريرا اليوم بعنوان "توقعات الاقتصاد في آسيا في عام 2019"، حيث توقع أيضا أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي الكوري في العام القادم 2.5 % أيضا.الجدير بالذكر أن البنك الآسيوي كان قد توقع نموا للاقتصاد الكوري بـ2.8 % في شهر سبتمبر في العام الماضي ثم خفض تلك التوقعات بـ0.2 نقطة مئوية في ديسمبر من نفس العام، ثم خفضها مجددا بعد ثلاثة أشهر.أما متوسط نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة للدول الأعضاء الخمس والأربعين في آسيا فقد بلغت 5.7% في هذا العام بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية بالمقارنة مع توقعات ديسمبر الماضي.وأوضح البنك أن هذا التخفيض ناتج عن ركود النمو في الدول الرئيسية بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوربية وتفاقم التوترات التجارية، كما أشار إلى أن الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واتساع الغموض الذي يساور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي تعتبر أيضا من عناصر الخطورة الاقتصادية.