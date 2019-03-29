وزير الأمن الشعبي الكوري الشمالي يعقد مباحثات مع وزير الداخلية الروسي

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن وزير الأمن الشعبي الكوري الشمالي "تشيه بو إيل" قد عقد مباحثات أمس في دار "مان سو ديه " في بيونغ يانغ مع وزير الداخلية الروسي "فلاديمير كولو كولتشيف" الذي يزور كوريا الشمالية حاليا.وأضاف التقرير أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سبل تعزيز علاقات الصداقة بين أجهزة الأمن في البلدين والشؤون ذات الاهتمام المشترك، ثم أقام وزير الأمن الشعبي مأدبة عشاء للترحيب بالوزير الروسي والوفد المرافق له.وأشار التقرير إلى أن الوزير الروسي كان قد وصل إلى بيونغ يانغ في يوم الأول من هذا الشهر، حيث التقى بالرئيس الدائم لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية "كيم يونغ نام"، ونقل إليه هدية مقدمة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وتقول بعض التقرير إن زيارة الوزير الروسي إلى كوريا الشمالية كان من المقرر إجراؤها سابقا إلا أنها تمت الآن بسبب اقتراب موعد أول زيارة سيقوم بها الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا.الجدير بالذكر أن "كيم تشانغ سون" المسؤول عن البروتوكول الخاص بالزعيم الكوري الشمالي كان قد قام بزيارة إلى روسيا استغرقت سبعة أيام.ومن ناحية أخرى، صرح رئيس الجانب الروسي في جمعية الصداقة البرلمانية الروسية الكورية الشمالية، عضو مجلس الشيوخ "أوليك ميلنيتشينكو" في الأول من هذا الشهر بأن كيم سيقوم بزيارة إلى روسيا في المستقبل القريب.