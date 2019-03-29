دانفورد يؤكد على الحفاظ على استعداد سيول وواشنطن العسكري

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قال رئيس الأركان المشتركة للقوات الأمريكية في كوريا الجنرال "جوزيف دانفورد" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكدتا على ثقتهما في الحفاظ على استعداد القوات المشتركة، بعد إعادة التنظيم الأخير للمناورات والتدريبات العسكرية بين البلدين.وأدلى رئيس الأركان المشتركة الجنرال "جوزيف دانفورد" بهذا التصريح للصحفيين بعد اجتماعه بالرئيس السابق للأركان المشتركة الكورية ووزير الدفاع الحالي "جونغ كيونغ دو".وقال "دانفورد" إن البلدين الحليفين أكدا أنهما راضيان عن التدريبات التي تم تحديدها للأشهر القادمة، وأنهما واثقان من القدرة على الحفاظ على المستوى المناسب من الاستعداد.وخلال حفل أقيم في ولاية فيرجينيا أول من أمس الثلاثاء، منح الجنرال "دانفورد" وسام الاستحقاق للوزير "جونغ" لمساهمته في تعزيز التحالف الثنائي خلال فترة رئاسته للأركان المشتركة الكورية.