إعلان نتائج الانتخابات الفرعية

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فاز كل من حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، وحزب العدالة المعارض الصغير بمقعد برلماني واحد، في الانتخابات الفرعية التي أجريت أمس الأربعاء.وقد عُقِدت الانتخابات الفرعية لاختيار اثنين من نواب البرلمان وثلاثة مستشارين محليين في ثلاث مقاطعات، من بينها مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وفاز "يو يونغ كوك" من حزب العدالة في منطقة "تشانغ وون- صونغ سان"، بعد أن اتحد الحزب المعارض الصغير والحزب الديمقراطي الحاكم للتقدم بمرشح واحد الأسبوع الماضي.ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل "يو" على 45.75% من الأصوات، متغلِّبًا بذلك على "كانغ كي يون" من حزب كوريا الحرة، بفارق ضئيل قدره 504 أصوات.كما حصل "جونغ جوم شيك" من حزب كوريا الحرة على 59.47% من الأصوات، ليفوز بمقعد منطقة "تونغ يونغ- كوسونغ".