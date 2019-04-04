الأحزاب السياسية تعلق على نتائج الانتخابات الفرعية

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أصدرت الأحزاب السياسية تعليقات حول نتائج الانتخابات الفرعية التي أجريت أمس الأربعاء، والتي حصل فيها كل من حزب كوريا الحرة وحزب العدالة المعارضيْن على مقعد برلماني لكل منهما.فقد فاز "يو يونغ كوك" من حزب العدالة في منطقة "تشانغ وون- صونغ سان"، بعد أن اتحد الحزب المعارض الصغير والحزب الديمقراطي الحاكم للتقدم بمرشح واحد الأسبوع الماضي. كما حصل "جونغ جوم شيك" من حزب كوريا الحرة على 59.47% من الأصوات، ليفوز بمقعد منطقة "تونغ يونغ- كوسونغ".وفي بيان صادر عقب إعلان النتائج، وصف رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" فوز "يو" بأنه "فوز مشترك" لحزبه ولحزب العدالة، وتعهد ببذل الجهود اللازمة لإنعاش الاقتصاد واستقرار معيشة الشعب.وقال رئيس حزب كوريا الحرة "هوانغ كيو آن" إن حزبه حقق نصرًا ساحقًا في "تونغ يونغ" وخسر بهامش ضئيل في "تشانغ وون"، معتبرا أن الشعب أصدر بذلك حكمًا صارمًا على حكومة "مون جيه إين" من خلال الانتخابات.وقد شكرت رئيسة حزب العدالة "لي جونغ مي" المواطنين على دعم حزبها في الانتخابات، متعهدة بأداء دور نشط في البرلمان لتعزيز الإصلاحات اللازمة لتحسين حياة المواطنين.