كوريا تطلق أول شبكة لخدمات الجيل الخامس في العالم

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أطلقت شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في كوريا الجنوبية أول شبكة تجارية كاملة لخدمات الجيل الخامس على مستوى العالم.ووفقًا لمصادر مطلعة، افتتحت شركات "إس كيه تيليكوم" و"كيه تي" و"إل جي يو بلاس" خدمات الجيل الخامس لعملائها في الساعة 11 من مساء أمس الأربعاء.وستقوم الشركات الثلاث بقبول مشتركين جدد بدءًا من اليوم الخميس، مع هاتف سام سونغ الجديد المزود بتقنية الجيل الخامس "غالاكسي إس 10".وقال مصدر مسؤول إن تلك الشركات كان تخطط لإطلاق الخدمة يوم الجمعة، لكنها قررت تعجيل افتتاح الخدمات بعد تقارير تفيد بأن الشركة الأمريكية "فيريزون" تخطط لافتتاح خدمات الجيل الخامس اليوم الخميس.