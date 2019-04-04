انخفاض فائض حساب البضائع لأقل مستوى خلال 5 أعوام

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ارتفع فائض الحساب الجاري في كوريا الجنوبية في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأسبق، لكن فائض حساب البضائع انخفض إلى أقل مستوى له خلال حوالي خمس سنوات، نتيجة لتباطؤ الصادرات.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل فائض الحساب الجاري في البلاد 3.6 مليار دولار في فبراير، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن أقل مستوى سجله الفائض في تسعة أشهر خلال شهر يناير.وقد استمرت كوريا الجنوبية في تسجيل فائض في الحساب الجاري لمدة 82 شهرًا على التوالي، منذ مايو عام 2012.وبلغ فائض حساب البضائع 5.48 مليار دولار في فبراير، وهو أقل مستوى له منذ يوليو من عام 2014، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات الذي تجاوز نسبة 10%، والناتج عن تباطؤ الطلب على أشباه الموصلات والسلع البتروكيماوية.