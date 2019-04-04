القائد السابق للقوات الأمريكية يدعو لتنمية الاقتصاد الكوري الشمالي

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دعا "فنسنت بروكس"، القائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا، إلى إنشاء صندوق دولي لتطوير الاقتصاد الكوري الشمالي، من أجل تيسير عملية إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وتقدم "بروكس" باقتراحه أمس الأربعاء خلال منتدى بعنوان "الخطوات القادمة في شبه الجزيرة الكورية"، عقد في الجمعية الكورية في نيويورك.وأكد القائد السابق للقوات الأمريكية أنه من أجل تحفيز عملية نزع السلاح النووي، فإن العالم يحتاج إلى تقديم مخطط محدد وملموس للتنمية الاقتصادية لكوريا الشمالية، مع الإبقاء على عقوبات مجلس الأمن الدولي.وقال "بروكس" إنه يجب تقديم خطط التنمية الاقتصادية أولًا، بينما يجب أن يأتي التنفيذ الفعلي لتلك الخطط بعد نزع السلاح النووي بالفعل.وأضاف أن استئناف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك وبرنامج الجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" هما مسألتان تخصان الكوريتين وتختلفان عن القضايا الدولية المتعلقة بتنمية كوريا الشمالية.