وزير الدفاع الكوري يؤكد عدم تقليص حجم القوات الأمريكية

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أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" أنه لن يتم تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال زيارة للقاعدة المشتركة في "ماير" في "أرلينغتون" بولاية فرجينيا الأمريكية أول من أمس الثلاثاء، حيث تحدث عن التكهنات بإجراء تقليص محتمل لعدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، بسبب عمليات التحديث المستمرة في نظام الأسلحة العسكرية لكوريا الجنوبية، وقال إن تلك العمليات تستهدف زيادة تعزيز قدرات الجيش الكوري الجنوبي.وفيما يتعلق بقرار سيول وواشنطن مؤخرًا بتخفيض حجم تدريباتهما العسكرية المشتركة، قال "جونغ" إن التدريبات تم تعديلها وإجراؤها بطريقة أكثر كفاءة من ذي قبل، كما أصبحت تتضمت أسلحة متطورة، مشددا على موقف الدفاع المشترك للبلدين الحليفين الآن أقوى من أي وقت مضى.وفيما يتعلق بنقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى الجانب الكوري، قال إنه حدث الكثير من التطورات على الجانب الكوري الجنوبي، مؤكدًا على الدور الرائد لسيول في الدفاع الوطني.وقال الوزير "جونغ" إنه لا توجد فجوات في الرأي بين البلدين، وأن التحالف بينهما سيبقى حتى بعد نقل قيادة العمليات.