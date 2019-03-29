ترامب يقول إن الزعيم الكوري الشمالي غير مستعد لإبرام صفقة

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صرح الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" بأنه قال للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "إنك غير مستعد لإبرام صفقة"، وذلك خلال الجولة الثانية من مباحثات القمة بينهما، التي عقدت في شهر فبراير الماضي في العاصمة الفيتنامية "هانوي".وأوضح تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" أمس الأربعاء أن "ترامب" ذكر ذلك في مأدبة عشاء بمناسبة موسم الربيع، نظمتها لجنة الكونغرس التابعة للحزب الجمهوري.ونقل التقرير عن ترامب قوله إنه تمشّى مع كيم في أثناء المباحثات، حيث قال له إنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق، ولكن ليست هناك مشكلة لأن العلاقات بينهما جيدة.ويقول المراقبون إن تصريحات ترامب تستهدف التأكيد على أن باب الحوار لا يزال مفتوحا، من أجل استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، وذلك من خلال التأكيد على العلاقات الجيدة بين القائدين، رغم انتهاء القمة بينهما دون التوصل إلى اتفاق، كما أن إشارته إلى عدم استعداد كيم للتوصل إلى اتفاق تعتبر بمثابة توجيه لضغوط غير مباشرة نحو الزعيم الكوري الشمالي حتى يكون مستعدا لإبرام اتفاق عندما يتم عقد جولة جديدة من القمة بين الجانبين.ومن ناحية أخرى، من المقرر عقد قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية يوم 11 من أبريل الجاري، ومن ثم يتركز الاهتمام على ما إذا كانت تلك القمة ستنجح في إيجاد نقطة التقاء بين منهج واشنطن لإبرام "صفقة كبيرة" مرة واحدة، ومنهج بيونغ يانغ المتمثل في "الحل عبر مراحل".