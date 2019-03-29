وزيرة الخارجية الكورية تعقد مباحثات مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي

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صرحت وزارة الخارجية الكورية بأن وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" عقدت مباحثات مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "محمد التويجري" أمس حيث ناقشت معه سبل تعزيز الفعالة بين البلدين.وطبقا للخارجية الكورية، دعت الوزيرة كانغ خلال المباحثات التي عقدت في مقر الوزارة في سيول بعد ظهر أمس، إلى بذل جهود متبادلة لتحقيق لقاء بين قائدي البلدين في الوقت المناسب، بينما أعرب الوزير "التويجري" عن دعمه لذلك.كما بحث الجانبان سبل تنويع مجالات التعاون بين البلدين، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والطاقة النووية والصناعات الدفاعية والصحة والطب، كما قررا أيضا مناقشة تعزيز سبل التعاون الحقيقية بين البلدين في الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة السعودية الكورية التي ستعقد في النصف الثاني من هذا العام في السعودية.وأعرب الوزير السعودي أيضا عن شكره لتعاون الجانب الكوري، باعتباره شريكا استراتيجيا، في تنفيذ سياسة "رؤية السعودية 2030" وطلب من الحكومة الكورية الاهتمام والدعم المستمرين.وردا على ذلك قالت الوزيرة كانغ إنها تؤيد جهود الإصلاحات السعودية تأييدا كاملا، معبرة عن أملها في أن تساهم الحكومة والشركات الكورية في تحقيق هذه الإصلاحات.