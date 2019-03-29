فتح مبنى ميونغ جونغ في قصر تشانغ كيونغ الملكي أمام الجمهور

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تقرر فتح مبنى "ميونغ جونغ جون" في قصر "تشانغ كيونغ" الملكي في العاصمة سيول أمام الجمهور، بعدما ظل ذلك المبنى قائما ويحتفظ بموقعه على مدار أربعمائة عام، حيث تم إنشاؤه في عام 1616، رغم أنه تعرض لحريق خلال حرب "إيم جين ويه ران".وقد ظل هذا المبنى يستضيف معظم المراسم الرئيسية الخاصة لأسرة جوسون الملكية، حيث أقيمت فيه المراسم الخاصة بتولي السلطة للملك "إين جونغ" الملك الثاني عشر في مملكة جوسون، وأقيم فيه أيضا حفل زفاف الملك "يونغ جو" والملكة "جونغ سون".ويحتوي المبنى على الكثير من الزخارف ذات الصلة بمملكة جوسون، منها نحت مذهب لطيور العنقاء التي ترمز إلى سلطة الملك، وأيضا صورة طائر العنقاء فوق العرش وهو يطير على خلفية من سُحُب بخمسة ألوان.تجدر الإشارة إلى أن هذا المبنى هو المبنى الوحيد في كوريا الذي يحتفظ بأسلوب الهندسة المعمارية الخاص بالقصور الملكية في أوائل ومنتصف فترة مملكة جوسون.ويمكن لزوار قصر "تشانغ كيونغ" في موسمي الربيع والخريف التجول داخل المبنى مع الاستماع إلى شرح تفصيلي حول محتوياته.