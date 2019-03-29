سونغ هونغ مين يحرز هدفا تاريخيا في الملعب الجديد لفريق توتنهام

Photo : YONHAP News

أحرز اللاعب الكوري "سونغ هونغ مين"، الذي يلعب حاليا ضمن فريق "توتنهام" البريطاني لكرة القدم، هدفا تاريخيا في أول مباراة تقام في الاستاد الجديد التابع لفريقه.وشارك اللاعب "سون" في المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقه والفريق الضيف "كريستال بالاس" في استاد "توتنهام هوتسبير" في لندن، جيث سجل هدفا في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني من المباراة، وهو الهدف السابع عشر له في هذا الموسم، والهدف الثاني عشر في الدوري الممتاز.كما كان هذا الهدف هو الأول لسون خلال خمس مباريات، منذ المباراة التي أقيمت مع فريق "اكستر سيتي" يوم الحادي عشر من شهر فبراير الماضي.وبذلك احتل فريق توتنهام المركز الثالث في الدوري بأربع وستين نقطة.