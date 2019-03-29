تحذيرات أمريكية من تطور قدرات كوريا الشمالية الصاروخية البالستية

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم إن قائد قيادة الدفاع الجوي في شمال الولايات المتحدة "ترانس أوشانيس" حذر من أنه صار واضحا جدا أن كوريا الشمالية على وشك إنتاج ونشر صواريخ بالستية عابرة للحدود، وأن لديها خطة للهجوم على الأراضي الأمريكية الرئيسية في حالات الطوارئ.وأوضح التقرير أن القائد العسكري الأمريكي صرح بذلك في لجنة استماع بشأن الدفاع الصاروخي نظمتها اللجنة الاستراتيجية التابعة للجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس.وقدم القائد العسكري الأمريكي شرحا للجنة قال فيه إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" كان قد أعلن عن إنهاء عمليات البحث والتطوير الصاروخية بعد أن أجرت بيونغ يانغ بنجاح اختبارات على الصواريخ القادرة على الهجوم ضد الأراضي الأمريكية الرئيسية في عام 2017، وهو ما يعني إمكانية إنتاج ونشر تلك الصواريخ في الميدان بشكل فعلي.ومن ناحية أخرى، قال راديو صوت أمريكا إن مدير هيئة الدفاع الصاروخي الأمريكية "صامويل غريفز" الذي حضر تلك الجلسة أيضا، قد قال إن كوريا الشمالية تواصل تطوير الصواريخ البالستية التي يمكن إطلاقها من غواصة، مشيرا إلى وجود قلق من تطويرها أسلحة فائقة مثل الصين وروسيا.كما أكد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية "جون رود" على أن أساليب الدفاع للقوات الأمريكية تختلف حسب مواقع إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية، وأن هناك احتمالا بتغيير طرق استخدام القدرات المضادة للغواصات استعدادا لأي صراع محتمل.