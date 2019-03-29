ستاندارد آند بورز تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام

Photo : KBS

قررت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندارد آند بورز" تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.5% إلى 2.4%، وذلك في تقرير أصدرته أمس حول التوقعات ربع السنوية في آسيا والمحيط الهادئ.وقال التقرير إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكوري انخفاضا في إجمالي الطلبات الخارجية نتيجة لركود الطلب في قطاع الإلكترونيات، وحالة الغموض الناتجة عن تأثيرات تطبيق المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي الموسع . كما أشار التقرير أيضا إلى أن ضعف الاستهلاك الناتج عن إعادة هيكلة الشركات والتباطؤ في سوق العمل، هي أيضا من العناصر التي ستودي إلى عدم وصول التضخم إلى المستوى المستهدف إلى حد كبير.وأضاف التقرير أن هناك احتمالا بأن يقوم البنك المركزي الكوري بتخفيض سعر الفائدة مرة واحدة في غضون هذا العام.وتوقع التقرير أيضا أن تبلغ نسبة الزيادة في مؤشر الأسعار الاستهلاكية في كوريا 1% في هذا العام، وأن تصل إلى 1.5% في كل من العام القادم وعام 2021.بالإضافة إلى ذلك، قررت المؤسسة تخفيض توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في المنطقتين الآسيوية والباسيفيكية من 5.3% إلى 5.2%.