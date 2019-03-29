الزعيم الكوري الشمالي يزور منطقة سام جي يون

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أبرزت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، بما في ذلك وكالة الأنباء المركزية، اليوم، الأخبار ذات الصلة بالجولة الميدانية التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في موقع إنشاءات منطقة "سام جي يون"، حيث استمع إلى تقرير حول الوضع الحالي للمرحلة الأولى من عملية الإنشاءات التي تستهدف بناء ألف وتسعمائة وحدة سكنية.ونقلت تقارير وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن "كيم" قوله إن الإنشاءات هذه في المنطقة جاءت في سياق "الكفاح القوي ضد التيارات العدائية التي تحاول سد طريقنا".الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية تصف منطقة "سام جي يون" بأنها من "الأماكن المقدسة"، حيث ظل الزعيم الكوري الشمالي الأسبق "كيم إيل سونغ" يقاوم الاستعمار الياباني فيها، كما أنها شهدت أيضا مولد الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل".وكان "كيم جونغ أون" قد أمر مسؤوليه بتحويل تلك المنطقة إلى أغنى منطقة في كوريا الشمالية من خلال إنهاء عملية إنشاءات ضخمة حتى شهر أكتوبر من العام القادم، الذي سيصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين على إنشاء حزب العمال الحاكم في الدولة الشيوعية.ويذكر أن "كيم" ظل يزور تلك المنطقة لإصدار توجيهات ميدانية قبل اتخاذ أي قرارات مهمة، وقبل أو بعد إجرائه مباحثات قمة مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في العام الماضي.ولهذا يتوقع المراقبون أن يعلن "كيم" عن خطته المستقبلية بعد قمة هانوي التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، وذلك خلال جلسة اجتماع مجلس الشعب الأعلى التي ستعقد بعد أسبوع.