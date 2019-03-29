الكونغرس يؤكد على أهمية التحالف الأمريكي الكوري الياباني

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أصدرت لجنة الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قرارا أكدت فيه على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.تجدر الإشارة إلى أن مسودة هذا القرار تقدم بها عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري "بوب منين ديز" في الثاني عشر من الشهر الماضي بالتعاون مع كل من عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري "كوري غاردنر"، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي " إيد ماكي".وتم إعداد القرار من أجل التعبير عن "دعم مجلس الشيوخ للتعاون الثلاثي والتأكيد على أهمية التحالف وحيويته والسعي إلى المصالح المشتركة".وجاء في القرار أن التحالف الأمريكي الياباني والتحالف الأمريكي الكوري يمثلان قاعدة للاستقرار في آسيا استجابة للتهديدات التي تفرضها بيونغ يانغ.وينص القرار أيضا على أن التحالف الأمريكي الكوري بُني بالدم بعد تضحيات البلدين في الحرب الأهلية الكورية .