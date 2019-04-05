مصرع شخص في حريق هائل في مقاطعة كانغ وان

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تسبب حريق هائل اندلع في مدينة "كوسونغ" التي تقع في الشمال الشرقي من كوريا الجنوبية، في مصرع شخص واحد وتدمير العديد من المباني والمنازل، مما أدى إلى إجلاء نحو أربعة آلاف شخص.وقال المركز الوطني لمراقبة حالات الكوارث والسلامة اليوم الجمعة، إنه تم العثور على أحد سكان "سوك تشو" في الخمسينيات من العمر قتيلا، وتم إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص من كل من "كوسونغ" و"سوك تشو"، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.وأوضحت السلطات ذات الصلة أن الحريق دمّر 250 هكتارا من الغابات، و125 من المنشآت، و59 من أبراج إرسال إشارات الهاتف المحمول، و65 من أجهزة الإرسال التابعة لشركات الاتصالات الثلاث في المنطقة، مما تسبب في اضطرابات في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول.وقد أصدرت السلطات تحذيرا من الحرائق في مقاطعة كانغ وان.