حشد 45 طائرة هليكوبتر لإطفاء حريق كانغ وان

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حشدت الحكومة الكورية جميع الموارد المتاحة للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع أمس الخميس واجتاح مقاطعة "كانغ وان" طوال الليلة الماضية.وأرسلت السلطات 45 طائرة هليكوبتر و77 شاحنة إطفاء و13 ألف شخص لمكافحة الحريق في وقت مبكر من صباح الجمعة.وكانت النيران التي اندلعت في البداية في منطقة "إين جيه" قد انتشرت بسرعة إلى كل من "كوسونغ" و"سوك تشو"، و"أوك غيه" في مدينة "كانغ ننغ"، و"مانغ سانغ" في مدينة "دونغ هيه"، حيث كانت الرياح تهب بسرعة تتراوح من 20 إلى 30 مترا في الثانية.وتشير التقديرات إلى أن خسائر الحريق حتى صباح يوم الجمعة قد شملت دمار 385 هكتارا من الغابات في كل من "كو سونغ" و"كانغ ننغ" وإين جيه".