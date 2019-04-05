الرئيس يأمر بتعبئة جميع الموارد المتاحة لمواجهة حريق كانغ وان

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وجه الرئيس الكوري "مون جيه إين" أوامره إلى السلطات المعنية بالاستفادة من جميع الموارد المتاحة للتعامل مع الحريق المدمر الذي اجتاح مقاطعة "كانغ وان".ودعا "مون" مسؤوليه إلى عقد اجتماع طارئ في المكتب الرئاسي في الساعة 12:20 من بعد منتصف ليلة أمس، حيث أمرهم ببذل جهود شاملة لمنع انتشار الحريق.وقال كبير مسؤولي العلاقات العامة في المكتب الرئاسي "يون دو هان" إن الرئيس أصدر تعليمات للمسؤولين بإجلاء السكان في المنطقة بشكل نشط ووضع تدابير لدعم للضحايا والمشردين بسبب الحريق.كما أمر الرئيس الحكومة بتزويد وسائل الإعلام بكل المعلومات عن الحريق، وإرسال طائرات هليكوبتر بدءا من فجر اليوم.