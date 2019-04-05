العثور على اثنتين من رفات قتلى الحرب الأهلية الكورية

Photo : YONHAP News

تم العثور على اثنتين من الرفات التي يُعتقد أنهما لجنديين قتلا خلال الحرب الأهلية الكورية.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الخميس إنه تم العثور على هذه الرفات يوم الاثنين الماضي خلال عملية إزالة للألغام في منطقة "تشوروان" داخل المنطقة منزوعة السلاح.وأضافت أنه سيتم إرسال هذه الرفات إلى فريق التنقيب عن رفات الجنود القتلى التابع لوزارة الدفاع لإخضاعها لتحليلات الحمض النووي من أجل تحديد هويتهما.وبموجب الاتفاق العسكري بين الكوريتين الذي تم توقيعه يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر من العام الماضي، اتفقت الكوريتان على تنفيذ مشروع مشترك للتنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية في منطقة "تشوروان" بدءا من يوم الأول من أبريل الجاري، لكن كوريا الشمالية التزمت بالصمت بشأن طلب كوريا الجنوبية بدء أعمال التنقيب كما هو مخطط له، ومن ثم، قررت كوريا الجنوبية تنفيذ أعمال التنقيب وحدها.