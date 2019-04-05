معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين تسجل أقل مستوياتها منذ تنصيبه

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوى لها منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أبريل الجاري على 1003 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 41%، بانخفاض 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 49%، بزيادة 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ تنصيب الرئيس "مون" في شهر مايو من عام 2017.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 37%، بزيادة 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فبلغت 23%، بزيادة 1% ، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة تأييد حزب العدل المعارض الصغير 9%، وحزب الإصلاح المستقبلي 6%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.