رئيس الوزراء يقترح على الرئيس إعلان حالة كوارث وطنية بسبب حريق كانغ وان

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من المتوقع أن تعلن الحكومة الكورية عن وجود "حالة كارثة وطنية"، بسبب الحريق الهائل الذي اندلع أمس الخميس في مقاطعة "كانغ وان" التي تقع في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.وقال رئيس الوزراء "لي ناك يون" اليوم الجمعة إنه قدم اقتراحا في هذا الشأن إلى الرئيس "مون جيه إين"، ومن المنتظر أن يتم إصدار الإعلان في وقت قريب.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الوزراء المعنيين لبحث إجراءات مواجهة الحريق، حيث قال "لي" أيضا إن هذا الحريق هو الأكبر منذ اندلاع حريق عام 2005 في مناطق "يانغ يانغ" و"كو سونغ"، وطلب من الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات الضرورية وفقًا للمبادئ التوجيهية ذات الصلة.كما أكد رئيس الوزراء الكوري على أن الأولوية في السياسة هي تقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى، ومنع إلحاق الضرر بالمنازل والمرافق الخاصة.ويعتزم رئيس الوزراء زيارة موقع الحريق المدمر الذي اندلع في مدينة "كوسونغ" اليوم.