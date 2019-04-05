انخفاض أرباح سام سونغ للإلكترونيات في الربع الأول بنسبة 60%

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قالت شركة سام سونغ للإلكترونيات إن أرباحها التشغيلية تراجعت بنسبة 60% في الربع الأول من العام الماضي نتيجة لانخفاض أسعار الرقاقات الإلكترونية وضعف الطلب على شاشات العرض.وأوضحت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، أن مبيعاتها خلال الفترة من يناير إلى مارس قد بلغت 52 ترليون وون، بانخفاض نسبته 14,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن الأرباح التشغيلية التي حققتها سام سونغ للإلكترونيات خلال الفترة من يناير إلى مارس قد بلغت 6,2 تريليون وون، وهو ما يقل بنسبة 60,4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2018.وقال التقرير إن هذا الرقم يعتبر الأقل منذ الربع الثالث من عام 2016، كما أن هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها حجم الأرباح التشغليلة الفصلية عن 10 تريليونات وون منذ الربع الأول من عام 2017. وتقل أرباح سام سونغ أيضا عن الرقم الذي توقعته شركات الأوراق المالية، وهو 7,1 تريليون وون.